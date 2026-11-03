Choca auto contra vivienda tras accidente en Monterrey

Un Aveo presuntamente ignoró un alto e impactó a un Charger, que salió proyectado contra una casa y un puesto de comida; no hubo lesionados graves

Dos vehículos protagonizaron un accidente luego de no respetar un señalamiento de alto, provocando uno de ellos se estrellará con una vivienda.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida No reelección y la calle cenizo, donde el vehículo tipo charger circulaba sobre la avenida cuando en el cruce mencionado, presuntamente el vehículo Aveo no freno impactando de frente.

Luego del percance el auto charger salió proyectado contra una vivienda y un puesto de comida, quedando detenido entre ambos.

Por su parte el auto Aveo, perdió el control, saltando los carriles y la banqueta, donde partes del vehículo se fueron desprendiendo, para finalmente estrellarse contra un muro.

Al lugar arribaron elementos de cruz roja, protección civil de monterrey quienes atendieron a las personas descartando lesiones graves.