Choca auto contra camioneta y panorámico en San Pedro

El percance vial se registró durante la mañana de este miércoles, al interior de una plaza comercial, sobre la de la avenida Lázaro Cárdenas

Una persona lesionada fue el resultado de un choque entre un sedan y una camioneta de carga que culminó en el anuncio panorámico de una plaza comercial en San Pedro.

Se trató de un Mazda 2 en color negro que circulaba sobre los carriles interiores de la avenida Lázaro Cárdenas, que perdió el control del coche saltando el camellón haciendo un primer impacto en una camioneta NP300 y posteriormente estrellando por completo en el pilar del anuncio.

El coche responsable del percance quedó completamente destrozado del frente, mientras la camioneta solo resultó con el estribo trasero doblado. El conductor, un hombre de alrededor de 35 años, no ha sido identificado.

Al lugar llegaron elementos de la Policía y Protección Civil de San Pedro quienes apoyados de una grúa removieron el vehículo que quedó impactado, asimismo, esparciendo polvo absorbente para retirar el derramamiento de líquidos del motor que quedaron en el pavimento.

La circulación se vio ligeramente afectada en dirección de poniente a oriente en el carril derecho, siendo que el choque ocurrió al interior de la plaza comercial.

Tras la valoración de los paramédicos el conductor del vehículo en color negro resultó con lesiones leves en el brazo izquierdo y fue resguardado en una patrulla de la Policía en espera del acuerdo entre los seguros de los participantes.