Choca auto contra barda del Campo Militar; muere una persona

Por: Marcial Pasarón

17 Noviembre 2025, 12:34

El fatal percance se registró la mañana de este lunes, frente a las instalaciones de la Séptima Zona Militar, sobre la carretera Nuevo Laredo, en Apodaca

El presunto exceso de velocidad provocó que un obrero muriera y otro resultara gravemente lesionado al estrellar el automóvil en que viajaban, sobre la carretera libre a Nuevo Laredo

El percance vial ocurrió cerca de las 11:30 horas del lunes en los carriles de norte a sur en el límite entre los municipios de Salinas Victoria y Apodaca.

Se estableció que el vehículo en color verde con placas de Nuevo León presuntamente chocó de frente contra un árbol.

Tras el impacto, trascendió que el conductor perdió la vida prensado y su acompañante fue trasladado grave al hospital de zona número seis del IMSS.

El cuerpo del trabajador de aproximadamente 35 años de edad quedó entre la carrocería, el asiento delantero y parte de la puerta trasera.

Afuera del automóvil fue localizado un casco industrial y ropa en color verde.

Personal de Protección Civil del estado y ambulancias de Salinas Victoria llegaron al sitio

La Guardia Nacional acordonó la zona, pero la carretera con dirección a Monterrey se colapsó

