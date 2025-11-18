Choca auto contra barda del Campo Militar; muere una persona

El presunto exceso de velocidad provocó que un obrero muriera y otro resultara gravemente lesionado al estrellar el automóvil en que viajaban, sobre la carretera libre a Nuevo Laredo
El percance vial ocurrió cerca de las 11:30 horas del lunes en los carriles de norte a sur en el límite entre los municipios de Salinas Victoria y Apodaca.
Se estableció que el vehículo en color verde con placas de Nuevo León presuntamente chocó de frente contra un árbol.
Tras el impacto, trascendió que el conductor perdió la vida prensado y su acompañante fue trasladado grave al hospital de zona número seis del IMSS.
El cuerpo del trabajador de aproximadamente 35 años de edad quedó entre la carrocería, el asiento delantero y parte de la puerta trasera.
Afuera del automóvil fue localizado un casco industrial y ropa en color verde.
Personal de Protección Civil del estado y ambulancias de Salinas Victoria llegaron al sitio
La Guardia Nacional acordonó la zona, pero la carretera con dirección a Monterrey se colapsó