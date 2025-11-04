Choca al dar vuelta prohibida y resulta lesionado en Monterrey

El percance vial ocurrió cerca de las siete de la mañana del lunes sobre la avenida Almazán y Montemorelos en la olímpica Topo Chico.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Dar una vuelta prohibida provocó que un conductor sufriera golpes luego de que su automóvil fue impactado por un camión materialista

El percance vial ocurrió cerca de las siete de la mañana del lunes sobre la avenida Almazán y Montemorelos en la olímpica Topo Chico.

Hasta este lugar fueron desplazados paramédicos y rescatistas, quienes atendieron a un conductor de aproximadamente 65 años de edad.

Se estableció que el automóvil se desplazaba de oriente a poniente por la avenida Almazán.

Pero antes de llegar al cruce con la calle Montemorelos, intento retornar dando vuelta en U.

Esto provocó que fuera impactado por un camión materialista que lo proyectó varios metros, quedando el automóvil con severos daños.

Tras el impacto la pesada unidad se detuvo a una distancia de 40 metros aproximadamente.

Personal de vialidad de Monterrey iniciaron las investigaciones en torno al accidente para establecer la responsabilidad de los conductores.