Choca adulto mayor su camioneta contra poste en San Jemo

El percance se registró en el cruce de Anillo Periférico y la avenida San Jemo, donde el impacto provocó que otro poste terminara cayendo sobre el pavimento

Un hombre de la tercera edad resultó lesionado luego de estrellar su camioneta contra un poste, en la colonia San Jemo, al poniente del municipio de Monterrey.

El accidente ocurrió en el cruce de Anillo Periférico y la avenida San Jemo, donde el impacto provocó que otro poste, en este caso de madera, terminara cayendo sobre el pavimento.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León acudieron al sitio para atender al conductor, quien permaneció en el lugar mientras era valorado por los rescatistas.

La caída del poste también generó afectaciones en la vialidad, por lo que se realizaron las labores correspondientes para retirar el riesgo y permitir que la circulación pudiera continuar con seguridad.

Hasta el momento no se han informado las causas por las que el conductor perdió el control de la camioneta.