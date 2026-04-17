Choca adulto mayor contra poste en carnicería de Monterrey

A pesar de lo aparatoso del accidente, el adulto mayor no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Un adulto mayor resultó ileso luego de protagonizar un accidente vial al interior del estacionamiento de una carnicería, tras confundir los cambios de su vehículo, en el municipio de Monterrey, la tarde de este jueves.

El percance se registró sobre la avenida Rangel Frías, en su cruce con la calle De la Torre, a la altura de la colonia Cumbres Segundo Sector, donde automovilistas y peatones alertaron a las autoridades por un vehículo impactado contra infraestructura urbana.

De acuerdo con información preliminar, el conductor, un hombre de 75 años de edad, intentó realizar una maniobra dentro del estacionamiento; sin embargo, al confundir la palanca de velocidades, aceleró hacia el frente en lugar de poner reversa.

Esto provocó que el automóvil se estrellara primero contra un muro de contención y posteriormente contra un poste de servicios de telecomunicaciones.

Tras el impacto, el vehículo, el poste derribado y diversos escombros quedaron sobre el cruce mencionado, invadiendo gran parte de la circulación y representando un riesgo para otros conductores.

A pesar de lo aparatoso del accidente, el adulto mayor no presentó lesiones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey, así como personal de vialidad del municipio, quienes se encargaron de acordonar el área, realizar las labores de seguridad y deslindar responsabilidades.

En el lugar se trabajó para retirar el poste de la vía pública, cortar el cableado afectado y, finalmente, remover el vehículo con apoyo de una grúa.

La circulación permaneció cerrada de manera parcial durante varios minutos, lo que generó tráfico en la zona, hasta que concluyeron las labores correspondientes.