Choca a automóvil y se estrella contra árbol en Guadalupe

La vialidad se vio afectada porque el automóvil que recibió el impacto quedó sobre el carril izquierdo de la avenida, de Guadalupe a Monterrey

Tras presuntamente ignorar la luz roja del semáforo, el conductor de un automóvil chocó contra otro vehículo y posteriormente se estrelló en un árbol sobre la avenida Paseo de las Américas, en Guadalupe.

De acuerdo con el reporte preliminar, el responsable viajaba en Honda City e impactó a un Chevrolet Chevy que pretendía incorporarse a la arteria a la altura de la calle Valle de Marsala.

Posteriormente, por el exceso de velocidad que llevaba, derrapó por aproximadamente 30 metros invadiendo el camellón central.

Pese a lo aparatoso del percance, ambos conductores resultaron ilesos.

Fue minutos después de las 6:00 de la mañana que ocurrió el incidente.

La vialidad se vio afectada porque el automóvil que recibió el impacto quedó sobre el carril izquierdo de la avenida, en el sentido de la circulación de Guadalupe a Monterrey.

Elementos de Tránsito municipal arribaron al sitio para el proceso de deslinde de responsabilidades.