Chipinque y más: opciones para disfrutar este fin de semana

Entre las alternativas se encuentran recorridos guiados por Chipinque, el Tour de Cine Francés, el documental de Oasis entre otros que te vamos a presentar

Si estás buscando actividades para disfrutar este fin de semana, hay opciones para todos los gustos, desde recorridos por la naturaleza y actividades para las infancias, hasta cine, estrenos, documentales, series y uno de los partidos más esperados por los aficionados al futbol regiomontano.

Entre las alternativas se encuentran los recorridos guiados por Chipinque, la Ludoteca “La Montaña”, el Tour de Cine Francés, el nuevo documental de Oasis, el reestreno de Cars, el regreso de Hechizo de amor y la serie mexicana Mal de amores.

Cine gratuito en el Museo de Historia Mexicana

Durante tres días, el Museo de Historia Mexicana se convertirá en punto de encuentro para celebrar la riqueza, diversidad y creatividad del cine nacional.

El ciclo contará con funciones gratuitas que permitirán recorrer distintas historias, géneros y miradas de México a través de la pantalla grande, además de descubrir y compartir películas que forman parte de la memoria cinematográfica del país.

Funciones del 13 de septiembre

Entre las películas programadas se encuentra Entre cerros, de Miguel Ángel Espinoza Camacho, producción mexicana de 2026, clasificada B, con una duración de siete minutos y perteneciente al género documental.

La cinta presenta un relato de violencia familiar que cambia de significado a través de la transmisión. Entre el archivo fotográfico y el relato, reconstruye la noche en que una mujer y su hija sobreviven gracias a lo improbable.

También se proyectará Tratado de invisibilidad, documental mexicano de 2024 dirigido por Luciana Kaplan, con una duración de 85 minutos y clasificación A.

La película cuenta las vidas y experiencias de mujeres que limpian espacios públicos en la Ciudad de México y construye un retrato íntimo alrededor de la precariedad laboral y el sentimiento de invisibilidad.

La producción mezcla diversas herramientas narrativas entre el documental y la ficción para crear un mosaico de voces y formas de vida afectadas por el esquema de subcontratación en México.

El Tour de Cine Francés celebra 30 años

Los amantes del cine también podrán disfrutar de la celebración por el 30 aniversario del Tour de Cine Francés, que se llevará a cabo del 10 al 25 de septiembre.

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE), a través del Centro de las Artes y la Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa, se une a la celebración de las tres décadas de este encuentro cinematográfico.

A partir de este jueves y hasta el 25 de septiembre, la Sala 2 del recinto cultural, ubicado en la Nave 1 del Centro de las Artes, al interior del Parque Fundidora, recibirá la selección oficial de esta edición.

La muestra reúne siete largometrajes inéditos de la cinematografía gala contemporánea y será proyectada en versión original con subtítulos en español.

Esta edición también se enmarca en la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia.

Entre las películas incluidas en esta edición se encuentran El Camino (Compostelle), dirigida por Yann Samuell; Abandonado (L'abandon), bajo la dirección de Vincent Garenq, con una duración de 100 minutos; y El Desconocido del Gran Arco (L'inconnu de la Grande Arche), dirigida por Stéphane Demoustier.

Oasis cuenta su historia en “Don’t Look Back in Anger”

La historia de Oasis también llegará a la pantalla con el documental Don’t Look Back in Anger, una producción que recorre el pasado y presente de la agrupación liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Dirigida por Will Lovelace y Dylan Southern, la cinta muestra el regreso de ambos hermanos a los escenarios por primera vez desde 2009 y recorre distintos momentos de su gira “Live ’25”.

El documental también aborda los inicios de Oasis, el periodo de mayor popularidad de la banda y la abrupta separación que puso fin a su primera etapa.

Uno de los temas centrales de la producción es la relación entre Liam y Noel Gallagher, así como las diferencias que durante años marcaron su convivencia dentro y fuera de la agrupación.

La cinta recuerda lo ocurrido en 2009, cuando Oasis se separó antes de presentarse en París, además de abordar las posturas que ambos mantuvieron durante los años posteriores.

Cars celebra 20 años con un reestreno

Los seguidores de Rayo McQueen también tendrán una opción para regresar a una de las películas animadas más recordadas de Disney Pixar.

Cars, dirigida por John Lasseter, cumplió 20 años de su estreno el pasado 9 de junio de 2026.

Para celebrar el aniversario de la cinta, la historia del coche de carreras que es desviado hacia Radiator Springs regresará a los cines de México durante septiembre.

Aunque Cars llegó originalmente a los cines el 9 de junio de 2006, la celebración de su aniversario se realizará este mes como parte de una estrategia de las grandes cadenas de cine relacionada con el Día de Rayo McQueen, que se celebra cada 5 de septiembre.

Sin embargo, la película no será proyectada únicamente durante un día. De acuerdo con la información proporcionada, permanecerá en cartelera alrededor de cinco días a partir de este jueves.

“Hechizo de amor”: la magia continúa

Otra de las opciones cinematográficas es Hechizo de amor: La magia continúa, producción en la que Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a interpretar a las hermanas Sally y Gillian Owens.

Casi 30 años después de la película de 1998, las protagonistas retoman a sus personajes, quienes pertenecen a una familia marcada por una maldición generacional que condenaba a la muerte a cualquier hombre que se enamorara de ellas o de alguna integrante de su parentela.

Gillian, la hermana menor y rebelde, vuelve a formar parte de una historia en la que los problemas comienzan cuando Gideon, interpretado por Xolo Maridueña y novio de Kylie, queda en coma luego de que la joven confiese su amor.

Ante esta situación, Gillian obliga a su hermana a contar la verdad sobre las mujeres Owens. A partir de ahí surge el primer conflicto entre una hija que está enamorada de manera natural y una madre que únicamente buscaba protegerla.

Estrena la serie mexicana “Mal de amores”

Si quieres quedarte en casa, te presentamos Mal de amores, una serie mexicana que presenta una historia situada a comienzos del siglo XX y con una perspectiva feminista.

La producción está dirigida por Catalina Aguilar Mastretta y Humberto Hinojosa Ozcariz, y tiene como protagonista a una mujer que decide sobre su futuro y toma las riendas de su vida amorosa pese a las limitaciones de la época.

La historia se desarrolla durante la Revolución mexicana y sigue a Emilia Sauri, una joven que sueña con convertirse en médica y desafía los estándares de su tiempo y aquello que la sociedad esperaba de las mujeres.

La sinopsis de la serie plantea que Emilia Sauri despierta en un país que también está despertando y se encuentra entre dos hombres y dos formas de vivir. Mientras tanto, en su corazón se desarrolla una revolución marcada por su decisión de elegir por sí misma.

El Clásico Regio se juega este sábado

El futbol también forma parte de las opciones para este fin de semana con uno de los partidos más pasionales de México: Monterrey contra Tigres.

Rayados y Tigres se enfrentarán por la Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del Clásico Regio.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio BBVA y representa una nueva cita entre la Pandilla y la U de Nuevo León.

El Clásico Regio se jugará el sábado 12 de septiembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el mundialista Estadio Monterrey.

Conoce la naturaleza de Chipinque

Una de las opciones para este fin de semana son los recorridos guiados interpretativos por el sendero La Manzanita, ubicado en la zona de la Meseta de Chipinque.

Durante el recorrido, un guía naturalista acompañará a los visitantes para identificar la flora y fauna que habita en el bosque de encino-pino.

Los recorridos se realizan cada domingo a las 12:00 p.m. y 2:00 p.m.

Ludoteca “La Montaña”

Para las infancias también está disponible la Ludoteca “La Montaña”, un espacio de actividades creativas y educativas en un entorno natural.

El espacio funciona cada domingo de 11:00 a 16:00 horas y ofrece talleres de arte con materiales naturales, cuentacuentos del bosque, juegos ecológicos y manualidades inspiradas en la fauna de Chipinque.