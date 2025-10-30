Chipinque evoluciona: de Parque Ecológico a Reserva Natural

Chipinque se ha consolidado como la principal atracción de turismo de naturaleza en Nuevo León, recibiendo más de 400,000 visitantes anuales

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Tras más de tres décadas de trabajo en conservación, educación ambiental y manejo responsable del ecosistema, Parque Ecológico Chipinque inicia una nueva etapa al convertirse oficialmente en la Reserva Natural Chipinque, un cambio con vistas al futuro.

Durante la presentación del nuevo Plan de Conservación y Manejo Sostenible, la directora del Patronato, Lorena Vázquez-Ordaz, acompañada de representantes del sector empresarial, académico y ambiental, destacó que este proceso fue resultado de más de cinco años de trabajo, diagnóstico científico y planificación a largo plazo.

“Hoy Chipinque deja de ser visto solo como un parque recreativo. Es una reserva natural urbana, un museo vivo de la flora y fauna de Nuevo León, y una fuente esencial de agua y aire limpio para la metrópoli”, expresó la directora.

Chipinque, doce veces más grande que el Parque Fundidora, además de su relevancia ecológica, el sitio se ha consolidado como la principal atracción de turismo de naturaleza en Nuevo León, recibiendo más de 400,000 visitantes anuales.

El nuevo plan implusó al equipo a redescubrir su propósito: conservar, conectar y garantizar la permanencia del ecosistema por los próximos 100 años.

Con su nuevo estatus de Reserva Natural, Chipinque reafirma su papel como pulmón verde de la Zona Metropolitana, al nivel de reservas urbanas internacionales como las de Vancouver o Río de Janeiro.

Con este paso, la Reserva Natural Chipinque se consolida como símbolo de resiliencia, sostenibilidad y orgullo regio, reafirmando que el futuro de Monterrey está también en la preservación de su ecosistema natural.