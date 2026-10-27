China asombra a regios con el 'Espíritu del Gran Lago'

Como parte del Festival Santa Lucía, llegó el espectáculo por primera ante los regios para ofrecer un encuentro con la riqueza artística y cultural de China

La tradición milenaria china encontró un nuevo escenario en Nuevo León.

Entre danza, música, acrobacias y una narrativa visual envolvente, "Espíritu del Gran Lago" llegó por primera ante los regios para ofrecer un encuentro con la riqueza artística y cultural de China, como parte de la edición 19 del Festival Internacional Santa Lucía 2026.

La Explanada de los Héroes fue el escenario de esta presentación, realizada este lunes a cargo de The Jiujiang Youth Song and Dance Troupe, compañía que llevó al público a un viaje inspirado en el lago Poyang, uno de los ecosistemas de agua dulce más importantes de Asia.

Más que un despliegue coreográfico, la propuesta construyó un diálogo entre el movimiento, la música y la naturaleza.

A través de la danza tradicional y contemporánea, el espectáculo entrelazó historias, leyendas y escenas de la vida cotidiana vinculadas con este emblemático cuerpo de agua, donde el paisaje se convirtió en protagonista de una narrativa que transitó entre la memoria cultural y la sensibilidad contemporánea.

El vestuario, las acrobacias y la composición visual dieron forma a una experiencia escénica que celebró las expresiones artísticas chinas, al tiempo que planteó una reflexión sobre el vínculo entre el ser humano y su entorno natural.

Con una estética que conjugó tradición y contemporaneidad, Espíritu del Gran Lago amplió el diálogo cultural del Festival Internacional Santa Lucía y acercó a las familias que se dieron cita en la Macroplaza a otras formas de comprender y representar el mundo.

Una invitación a mirar más allá de las fronteras y descubrir, a través del arte, la profunda conexión entre cultura, naturaleza e identidad.