Chile transmite valores a través de 'El gigante egoísta'

Esta adaptación del cuento de Oscar Wilde, en la que se narra la historia de Óscar, un gigante con dificultades para socializar, cuyo mayor tesoro es su jardín

En una colaboración entre Chile y México, el Teatro Museo del Títere y el Payaso trae a la ciudad Monterrey su puesta en escena "El gigante egoísta".

¿De qué trata 'El gigante egoísta?

Esta es una adaptación del cuento de Oscar Wilde, en la que se narra la historia de Óscar, un gigante con dificultades para socializar, cuyo mayor tesoro es su jardín, pero tiene un enorme problema con compartir.

Sin embargo, un grupo de cuatro niños aprovecha su ausencia para jugar en el territorio del gigante, haciendo destrozos a su paso.

Esto enfurece a Óscar y construye una barda para evitar que cualquier persona que quiera disfrutar de su jardín no pueda hacerlo.

Como una lección, el Viento, el Granizo y la Llovizna lo visitan para hacer reflexionar a Óscar sobre su actuar y hacerlo entender que no todo está bajo su control.

Sin embargo, lo atractivo de estos personajes es su gran altura y la forma en que los artistas los manipulan a pesar de su impresionante tamaño.

¿Cuándo se presentará esta obra de teatro?

Esta puesta en escena será presentada este 25 y 26 de marzo en el Teatro Espacio Rogelio Villarreal Elizondo, en el área de Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, como parte del programa Intinerarte.