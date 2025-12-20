CFE suspenderá temporalmente el servicio en Santa Catarina

La suspensión se dará con el objetivo de realizar trabajos de modernización en la subestación de Transmisión Villa de García

¡Prepárate! La Comisión Federal de Electricidad suspenderá provisionalmente el suministro de energía eléctrica en algunas colonias del municipio de Santa Catarina.

De acuerdo con la dependencia federal, la suspensión se dará con el objetivo de realizar trabajos de modernización en la subestación de Transmisión Villa de García, a fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía en la región.

La suspensión en el servicio de energía eléctrica ocurrirá este domingo 21 de diciembre desde la medianoche hasta las 10:00 de la mañana.

A continuación te presentamos una lista de las colonias que se verán afectadas:

- Hacienda Los Portales

- Mártires de Cananea I, II y III

- Prados del Rey

- Colinas de Santa Catarina,

- Fracc. Industrial Unidad Nacional

- Fracc. Villas del Mirador

- Privadas de Santa Catarina,

- Privadas Santa Catarina Sector Élite

- Bosques de Santa Catarina

- Terralta

- El Ranchero

- Rinconada de El Ranchero

- El Rincón del Cuervo

- Casa Blanca

- Las Palmas

- La Gloria

- La Candelaria

- San Isidro

- Rinconada

- Los Tanques

- Los Fierross

Finalmente, la Comisión Federal de Electricidad agradece la cooperación y comprensión de los usuarios.