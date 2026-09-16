CFE suspenderá luz en cuatro municipios de Nuevo León

La CFE realizará trabajos de mantenimiento y suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en zonas de Juárez, Guadalupe, Cadereyta y Santiago

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos preventivos de mantenimiento en infraestructura eléctrica de Nuevo León, por lo que suspenderá temporalmente el suministro de energía en diversas zonas de los municipios de Juárez, Guadalupe, Cadereyta Jiménez y Santiago.

La interrupción está programada para el miércoles 16 de septiembre de 2026, en un horario de 06:00 a 07:00 horas, con una duración estimada de una hora.

De acuerdo con la CFE, las labores tienen como finalidad modernizar la infraestructura eléctrica y contribuir a mejorar la calidad y continuidad del servicio en la región.

Colonias afectadas en Juárez

En el municipio de Juárez, el corte contempla las colonias Burócratas, Colinas del Sol, Colinas del Sol 3er. Sector, El Sabinal, Ex Hacienda El Rosario, Hacienda Santa Lucía, Las Concordias, Los Encinos, Paseo Andaluz, Paseo de la Ribera, Paseo de las Lomas, Paseo del Prado, Paseo Las Margaritas 1er. Sector, Punta Esmeralda Sur, Residencial La Querencia, Rincón del Parque, Riviera del Sol, Sol Residencial, Villa Luz, Villas de la Hacienda y Villas de Oriente.

También se encuentran consideradas 12 de Octubre, 20 de Septiembre, Arboledas del Parque, Bosques de la Silla, Campestre Montecristal, Campestre San José, Ciudadela Juárez, Colinas de San Juan, Colinas del Vergel, Francisco Villa, Fomerrey 131, Fuente de Piedra, Fuentes de Juárez, Fuentes de Juárez 3er. Sector, Fuentes de Juárez 4to. Sector, Hacienda Los Tulipanes, Hacienda Real, Hacienda Real 1er. Sector, Hacienda Real 2do. Sector, Hacienda San Benito, Ismael Flores, Jardines de Villa Juárez, La Ciénega y La Ciudadela 2 Etapa.

El listado incluye además Las Lomas 1er. Sector, Las Lomas 4to. Sector, San Mateo, Los Agaves, Mirador del Parque, Misión San Mateo, Montecristal Juárez, Portal de Bugambilias, Portal de San Roberto, Riveras de Santa María, San Antonio, San José, San Patricio, Sierra Nogal, Valle de Santa Isabel, Valle del Seminario, Villas de San Antonio, Vistas del Río y Vonetto Residencial.

Asimismo, están contempladas Hacienda Escondida, Hacienda San José, La Escondida, Lomas del Sol, Los Alcatraces, Mirador de la Montaña, Mirador de San Antonio, Mirador del Río, Real de San José, Riberas de la Morena, Rincón de San Juan, Solaris, Terranova Residencial, Villa de Palmanova, Villas de San Juan y Vistas del Río 2 Etapa.

La suspensión también abarcará los fraccionamientos Las Concordias, Los Cántaros, Paseo de la Ribera, San Juan, Arboledas del Parque, Privadas de San Fernando, Privadas Ocania, Privada Los Cyranos, Privadas Cantabria, Privadas de San Pablo, Privadas Las Quintas Residencial, Los Alcatraces y Mirador del Río, además del parque industrial Sabinal Park.

Guadalupe y Cadereyta también tendrán suspensión

En Guadalupe, el servicio eléctrico será suspendido en las colonias Burócratas Municipales, Los Encinos, Misión Santa, Misión Santa Fe y Oasis Residencial, así como en el fraccionamiento Evolución.

En Cadereyta Jiménez, las zonas consideradas son Valle del Roble, Bella Vista 1er. Sector, Bella Vista 2do. Sector, Bella Vista 3er. Sector, Bella Vista 4to. Sector, El Mezcal, Las Villas, Loma de los Pilares, Lomas de Rosarito, Palmanova, Residencial Hacienda La Morena, Rivera de los Pilares, Santa Lucía 2da. Etapa, Santa María y Portal de Cadereyta.

En Santiago solo se contempla una colonia

Para el municipio de Santiago, la CFE informó que la suspensión temporal del suministro eléctrico se realizará en la colonia La Lobita.

La Comisión Federal de Electricidad explicó que los trabajos de mantenimiento no pueden realizarse con las líneas energizadas, debido a que es necesario proteger tanto a la población como a la propia red eléctrica.

La dependencia pidió la cooperación y comprensión de la ciudadanía ante la interrupción temporal del servicio.

Para realizar reportes, resolver dudas o solicitar aclaraciones, la CFE puso a disposición de la población el número 071.