CFE reporta suministro normal en bombeo de cuatro municipios

La empresa señaló que las inspecciones no detectaron interrupciones ni fallas en su red de distribución en las zonas mencionadas

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el suministro eléctrico a los sistemas de bombeo en Apodaca, San Nicolás, Guadalupe y Pesquería opera con normalidad, luego de revisar las instalaciones ante información de Agua y Drenaje de Monterrey sobre posibles afectaciones al servicio de agua.

La empresa señaló que las inspecciones no detectaron interrupciones ni fallas en su red de distribución en las zonas mencionadas.

Revisan suministro a sistemas de bombeo

La revisión se concentró en las instalaciones eléctricas que abastecen los equipos de bombeo. De acuerdo con CFE, el suministro se mantiene sin anomalías en los puntos inspeccionados.

CFE mantiene vigilancia y disposición para colaborar

La empresa indicó que mantiene vigilancia permanente de sus instalaciones y disposición para colaborar con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ante cualquier eventualidad, con el propósito de contribuir a la continuidad de los servicios esenciales para la población.