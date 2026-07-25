CFE realizará corte de energía en Juárez, Apodaca y Pesquería

La dependencia explicó que será necesario suspender temporalmente el suministro para realizar las maniobras "de manera segura y eficiente

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que este sábado 25 de julio realizará un corte programado de energía eléctrica en casi 40 de colonias de Juárez, Apodaca y Pesquería, como parte de los trabajos de ampliación de la capacidad de la Subestación Juárez Norte.

La interrupción del suministro está prevista de 03:00 a 08:00 horas y tendrá una duración aproximada de cinco horas.

El corte afectará 27 colonias de Juárez, siete de Pesquería y seis de Apodaca, como parte de un proyecto que, según la empresa, permitirá fortalecer la infraestructura que abastece a más de 34,000 usuarios en la zona metropolitana.

CFE ampliará la capacidad de la Subestación Juárez Norte

De acuerdo con la CFE, las obras forman parte de las acciones para modernizar la red eléctrica en Nuevo León y buscan mejorar la continuidad del servicio.

“Estas acciones permitirán fortalecer la red eléctrica de la región y contribuirán a brindar un servicio más confiable y de mayor calidad en beneficio de los usuarios", señaló la empresa en un comunicado.

La dependencia explicó que será necesario suspender temporalmente el suministro para realizar las maniobras "de manera segura y eficiente, garantizando la integridad tanto del personal técnico como de la población".

Colonias de Juárez que serán afectadas

Entre las colonias que se verán afectadas en Juárez se encuentran:

Lamosa, El Sabinal, Lomas Anzures, Fraccionamiento Anzures, Valle Condesa Sector Britania, Ejido Juárez, Fraccionamiento Rivieras, Fraccionamiento Santa Isabel, Fraccionamiento Fuente de Piedra, Hacienda Los Tulipanes, Hacienda Escondida Juárez, La Escondida, La Toscana, Lomas de Fátima, Lomas del Sol, Los Puertos, Nápoles, Oporto, Paseo del Ángel, Praderas de San Juan, Real de San José, San Cristóbal Juárez, Urbi Villa del Real, Valle de Santa Isabel, Valparaíso, Villas Anzures y Lomas de Córdoba.

Corte de luz alcanzará sectores de Pesquería y Apodaca

En Pesquería, el corte abarcará Valle de Santa María, Ejido Francisco Villa, Fraccionamiento Madiba, Fraccionamiento Porto Alegre, Fraccionamiento Privadas del Roble, Las Haciendas y Lomas de Córdoba.

Mientras que en Apodaca afectará a Planta Huinalá, Los Manantiales, Dos Amigos, Fraccionamiento Terranova Elite, Fraccionamiento Fátima y Rivieras Oriente.

“Las maniobras permitirán incrementar de forma permanente la capacidad y confiabilidad de la infraestructura eléctrica que abastece a estos municipios y fortalecer el suministro ante el crecimiento de la demanda en la región”, indicó la dependencia.

Asimismo, la empresa reiteró que el número 071 permanecerá disponible las 24 horas para atender reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio.