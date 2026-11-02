CFE mantiene alerta preventiva ante efectos del frente frío 4

El despliegue acompaña trabajos preventivos en las redes para reducir riesgos de interrupciones y responder a eventuales daños en la infraestructura

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dispuso 3,183 electricistas y equipos de emergencia en puntos estratégicos ante los posibles efectos del frente frío número 4.

El despliegue acompaña trabajos preventivos en las redes para reducir riesgos de interrupciones y responder a eventuales daños en la infraestructura.

La empresa mantiene vigilancia de las condiciones meteorológicas y del sistema eléctrico para detectar situaciones que puedan comprometer el suministro y organizar la atención de contingencias.

Inspeccionan redes y retiran objetos que representan riesgos

Las labores incluyen patrullajes, inspecciones y retiro de objetos ajenos a las redes eléctricas, además del despeje de follaje y la poda preventiva. También se revisan instalaciones críticas y se verifica la disponibilidad de materiales y equipos para realizar reparaciones.

De acuerdo con la CFE, ubicar al personal con anticipación permite reducir las dificultades de respuesta cuando existen afectaciones en carreteras, restricciones de acceso o problemas para trasladar recursos a las zonas que requieren atención.

Preparan vehículos, plantas de emergencia y comunicaciones

Además del personal, la empresa dispuso 1,104 camionetas tipo pick-up, 533 grúas y tres helicópteros. El equipo incluye 19 vehículos todo terreno y 53 almacenes móviles para apoyar las labores operativas.

Para atender necesidades de energía e iluminación, cuenta con 80 plantas de emergencia y 94 torres de iluminación. El despliegue también contempla dos vehículos de comunicaciones y 87 equipos de comunicación de órbita baja.

La CFE mantiene coordinación mediante el Sistema Nacional de Protección Civil con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Salud, así como con la Comisión Nacional del Agua y los gobiernos estatales y municipales, para responder a posibles afectaciones.