CFE estrecha lazos con Monterrey para mejorar atención

El Secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, informó que, durante el diálogo, el Gerente de la División de Distribución Golfo Norte de la CFE

Para dar solución a las constantes fallas en el suministro eléctrico que afectan a diversos sectores de la ciudad, el Gobierno de Monterrey y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acordaron estrechar la coordinación interinstitucional e impulsar una importante renovación de infraestructura.

Tras sostener un encuentro de trabajo en las instalaciones de la CFE situadas sobre la avenida Alfonso Reyes, en la colonia Bellavista, autoridades municipales e integrantes de la paraestatal trazaron una ruta conjunta para optimizar el servicio.

El Secretario del Ayuntamiento, César Garza Villarreal, informó que, durante el diálogo, el Gerente de la División de Distribución Golfo Norte de la CFE, Alfredo Calderón Martínez, confirmó la ejecución de inversiones millonarias en los próximos meses dirigidas a sustituir y modernizar la red eléctrica en mal estado.

“Hay un reconocimiento de la Comisión Federal de Electricidad que tienen que acelerar sus inversiones en distribución; nos quedó claro que no es que no haya energía eléctrica, es la capacidad de hacerla llegar a nuestros hogares lo que está comprometiendo estos apagones y estas fallas del servicio. La comisión tiene comprometido ya el presupuesto, 9 mil millones de pesos para que la zona metropolitana, pero en particular Monterrey, mejore los servicios que le da a la población”, declaró Garza Villarreal.

Atenderán de raíz las causas de las fallas

Entre los factores identificados como detonantes de las interrupciones en el servicio —especialmente en temporadas de lluvia y Fuertes vientos— destaca el contacto de las ramas de los árboles con las líneas de distribución secundarias.

Para solucionar este problema, se implementará un operativo coordinado entre ambas instancias: el personal de la CFE ejecutará la poda e interrupciones seccionadas del suministro para salvaguardar la integridad de las cuadrillas de trabajo, mientras que el municipio se encargará de la recolección de los desechos vegetales.

En la mesa de trabajo también estuvieron presentes María de Jesús Aguirre, directora de Gobierno y Asuntos Interinstitucionales de Monterrey, así como los regidores Paola Coronado Ramírez, Roberto Gallardo Galindo, Mayela Cortés González, Martha Montemayor Flores y Diana Esperanza Gámez Garza.