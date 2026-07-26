CFE ampliará subestación y suspenderá servicio en Zuazua

Los trabajos en la Subestación Real de Palmas tienen como propósito incrementar la capacidad y confiabilidad de la red eléctrica que abastece al municipio

La Comisión Federal de Electricidad realizará un corte programado de energía durante la madrugada del domingo 26 de julio en 26 sectores del municipio de Zuazua, debido a trabajos de ampliación en la Subestación Real de Palmas.

La suspensión del suministro comenzará a las 03:00 y concluirá a las 06:00 horas, por lo que tendrá una duración estimada de tres horas. La maniobra permitirá que el personal técnico intervenga la infraestructura bajo condiciones de seguridad.

Estos sectores de Zuazua permanecerán sin electricidad

El corte abarcará el Fraccionamiento Real San Pedro, Fraccionamiento Real San Pedro 3.º, Fraccionamiento Real San Pedro 4.º, Residencial Hacienda San Pedro, Valle de Santa Elena, Loma del Rodeo, Pedro Martínez, Santa Magdalena, Real de las Palmas, Privadas de Santa Clara, Misión de las Palmas, Mirador de las Palmas y Balcones de las Palmas.

La interrupción también comprenderá Parque de las Palmas, Quintas de las Palmas, Zuazua, Los Girasoles, Artemio Treviño, Ciudad Natura, De las Carreras, Las Arboledas, Portal de Zuazua, Portal del Norte, Campestre Los Portales, Carrizalejo y Las Bugambilias.

Ampliación beneficiará a más de 31 mil usuarios

Los trabajos en la Subestación Real de Palmas tienen como propósito incrementar la capacidad y confiabilidad de la red eléctrica que abastece al municipio, además de atender con mayor eficiencia la demanda energética durante la temporada.

De acuerdo con la programación, las maniobras beneficiarán a más de 31 mil usuarios de Zuazua una vez concluidas, al fortalecer la continuidad y eficiencia del suministro eléctrico en la zona.

La CFE recomendó a los habitantes de los sectores afectados tomar previsiones durante el horario establecido. Para dudas, reportes o aclaraciones, permanecerá disponible las 24 horas el número telefónico 071.