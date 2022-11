César Garza reitera invitación al Pacto Nuevo León

Al sentenciar que jamás regresarán a la Mesa de Coordinación Metropolitana, el alcalde de Apodaca, César Garza, reiteró la invitación al denominado Pacto Nuevo León a sus homólogos de San Pedro, Santa Catarina y Monterrey.





'Está bastante claro que en tanto no haya condiciones en Nuevo León, esa mesa de coordinación no existe ya más.

'Si se diera en el futuro ya no seríamos nosotros los invitados a la mesa del gobernador, sino sería el gobernador el invitado a la mesa de los municipios; ahora vienen a Pacto Nuevo León o no regresamos más a la coordinación', dijo.

Durante una reunión para analizar las reformas propuestas por el recién creado bloque, Garza destacó que tanto Miguel Treviño, Jesús Nava y Luis Donaldo Colosio fueron invitados y esperados al encuentro.

'Hemos escuchado a nuestros compañeros alcaldes que no fueron víctimas de esta agresión y que por eso tienen una perspectiva diferente del asunto.

'Aquí se quedaron sus asientos; no llegaron, los invitamos públicamente y también en privado', dijo.

'Parece que la nueva política no es tan nueva, y en muchos sentidos es más vieja que lo que jamás habíamos visto; no les dieron permiso de venir y no estuvieron aquí con nosotros.