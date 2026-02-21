Certifica Nuevo León a conductores de rutas urbanas

Con el objetivo de elevar el estándar de servicio y garantizar traslados más seguros para la ciudadanía, el Gobierno del Estado de Nuevo León realizó la entrega de 97 certificados a operadores que concluyeron exitosamente el curso “Conducción Segura, Profesional y Orientada al Usuario en Sistemas de Transporte Público”.
La ceremonia, celebrada en el auditorio del Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET), marcó un hito en la estrategia estatal de movilidad, transformando el rol del trabajador del volante de un oficio tradicional a una labor profesionalizada de alto impacto social.
Un pilar para la movilidad y el Mundial 2026
El evento contó con la presencia de figuras clave del gabinete estatal, incluyendo a Federico Rojas, secretario del Trabajo, quien hizo un énfasis especial en la creciente participación femenina dentro del gremio.
“Ustedes son nuestras embajadoras; las mujeres que se profesionalizan hoy son los pilares del futuro. Ya están capacitadas para mover a lo
s niños, hombres y mujeres que acuden a sus centros de trabajo o a sus casas”, expresó Rojas Veloquio.