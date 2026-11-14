Cerro del Potosí en Galeana se tiñe de blanco por aguanieve

A pocos días de que inicie el invierno en Nuevo León, el cerro El Potosí, ubicado en el municipio de Galeana, se tiñó de blanco debido a la primera ónda gélida

Las bajas temperaturas sorprendieron este jueves a Galeana, Nuevo León, donde se registró la caída de aguanieve en el Cerro El Potosí.

Protección Civil de Nuevo León informó que el termómetro descendió hasta los cero grados centígrados, condiciones que propiciaron este fenómeno meteorológico.

Ante el descenso de temperatura y las condiciones de los caminos, las autoridades recomendaron a los automovilistas conducir con extrema precaución al transitar por esta zona.

El fenómeno ocurre en el contexto de una temporada invernal para la que se pronostican alrededor de 50 frentes fríos en Nuevo León, con temperaturas que podrían descender por debajo de los cero grados.

Erik Cavazos, director de Protección Civil estatal, advirtió que las masas de aire frío podrían presentar mayor intensidad debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

Explicó que los episodios de frío más intenso se esperan durante diciembre, enero y febrero de 2027, por lo que llamó a la población a tomar medidas preventivas ante las bajas temperaturas.