Cerro del Potosí blanco; reportan más caída de nieve en Galeana

Debido a las condiciones de riesgo y la falta de visibilidad, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar traslados innecesarios

La cumbre más alta de Nuevo León registró temperaturas gélidas este lunes; corporaciones de auxilio mantienen monitoreo permanente ante el riesgo por visibilidad nula.

Las bajas temperaturas que azotan a la región han transformado el paisaje de la zona sur del estado.

Este lunes 12 de enero, la cumbre del Cerro El Potosí se cubrió de nieve, lo que activó un operativo de vigilancia por parte de Protección Civil de Nuevo León.

Protección Civil confirma nieve y hielo en Galeana

A través de recorridos preventivos, elementos de la corporación estatal confirmaron la caída de nieve y la formación de hielo en la zona alta del municipio de Galeana.

Debido a las condiciones climáticas extremas, los rescatistas reportaron que el avance de las unidades ha sido lento, ya que la visibilidad es prácticamente nula debido a la densa bruma y el fenómeno meteorológico.

Como evidencia de la intensidad del frío, la corporación compartió imágenes que muestran la formación de capas de hielo y cristales sobre la vegetación y las estructuras del lugar.

"Nuestras unidades se mantienen en recorridos y monitoreo permanente para actuar de inmediato ante cualquier situación de riesgo", informó Protección Civil.

El Cerro El Potosí y su impacto por frentes fríos

El Cerro El Potosí no solo es un punto icónico de la Sierra Madre Oriental, sino que es la montaña más alta de Nuevo León y de todo el norte de México, alcanzando una altitud de 3,721 metros sobre el nivel del mar. Su estatus como Área Natural Protegida y su altura extrema lo convierten en el primer punto del estado en resentir los efectos de los frentes fríos de esta temporada.

Recomendaciones ante riesgo por hielo y visibilidad

Debido a las condiciones de riesgo, la falta de visibilidad y el pavimento congelado en las zonas de ascenso, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar traslados innecesarios hacia la zona de la cumbre, mantenerse informados sobre los cierres viales o restricciones de paso y extremar precauciones ante el pronóstico de que las temperaturas gélidas continúen durante las próximas horas.