Cerrarán vialidades por Grito de Independencia en Monterrey

Autoridades sugirieron que el uso del transporte público para evitar el congestionamiento vehicular antes y después del evento

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que se llevaran a cabo diversos cierres viales en el área de la Explanada de los Héroes, con motivo del Grito de Independencia.

Serán oficiales de la Dirección de Vialidad y Tránsito quienes se encarguen de impedir el paso de automóviles por dichas áreas.

A partir de las 16:00 horas, la circulación vehicular será cerrada en la calle Washington, en los cruces con Zaragoza, Zuazua y Doctor Coss.

Tampoco podrán pasar los vehículos en 5 de mayo y Escobedo, por lo que deberán tomar alternativas viales.

Por Juan Ignacio Ramón se cierre el acceso al llegar a Escobedo.

En estos cruces y en otros puntos estratégicos se colocarán elementos de la Dirección de Vialidad y Tránsito de Monterrey, con el objetivo de agilizar la circulación vehicular.

Por estas medidas se instó a la ciudadanía a extremar precauciones, no estacionarse en lugares prohibidos, así como acatar las indicaciones brindadas por los agentes de tránsito.

Elemtnos de la Policía Municipal serán los encargados de brindar seguridad en el centro de la ciudad.