 Cerrarán un carril de la Carretera Nacional el fin de semana

A través de un comunicado, la administración municipal indicó que será un carril de alta velocidad en el sentido de norte a sur de la Carretera Nacional

Ante el avance de la construcción del circuito vial Huajuco, uno de los carriles de la Carretera Nacional, en el municipio de Monterrey permanecerá cerrado durante el fin de semana.

A través de un comunicado, la administración municipal indicó que será un carril de alta velocidad en el sentido de norte a sur de la Carretera Nacional.

“Para seguir con la construcción del Circuito Vial Huajuco en la zona sur de la ciudad, la administración de Monterrey, a través de la Secretaría de Obras Públicas, dio a conocer la suspensión al tránsito vehicular por el carril de alta velocidad en el sentido de norte a sur en la Carretera Nacional”, se lee en el comunicado que compartió Monterrey.

Fue el pasado mes de mayo que, Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, anunció cuatro obras que se están haciendo de manera simultanea en la zona del Huajuco, esto para conectar las colonias que se encuentran ahí, sin de que los automovilistas tengan que tomar la Carretera Nacional.

Según la información compartida, los cierres iniciarán el viernes 31 de octubre a las 22:00 horas y se plantea reabrir a las 07:00 horas del sábado 1 de noviembre.

“Con el objetivo de afectar lo menos posible la vialidad, se aplicará la medida en horario nocturno este viernes 31 de octubre a partir de las 10 de la noche, para reabrir a las 7 de la mañana del sábado 1”, agregaron.

Los demás carriles de la Carretera Nacional estarán habilitados, por lo cual el paso hacia el sur del estado estará abierto, por lo cual solicitaron tomar precauciones de tiempo.