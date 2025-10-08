Cerrarán incorporación en avenida Constitución en Monterrey

Dicha medida es en la mencionada avenida a la altura de la calle Serafín Peña y será de lunes a viernes, de las 06:30 a las 10:00 horas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey, a través de la Dirección de Tránsito y Vialidad informa, que desde este martes se implementó el cierre de la incorporación de la lateral de la avenida Constitución, a los carriles normales, hacia el Túnel de la Loma Larga.

Dicha medida es en la mencionada avenida a la altura de la calle Serafín Peña y será de lunes a viernes, de las 06:30 a las 10:00 horas.

Se informó que los automovilistas que circulen por la avenida Pino Suárez al sur y tomen Constitución al poniente, no podrán incorporarse a los carriles habituales hacia el Túnel de la Loma Larga, ya que tendrán que seguir derecho.

Para dirigirse al municipio de San Pedro, podrán dar vuelta en 20 de noviembre al norte, luego Hidalgo al oriente y Venustiano Carranza al sur.

Otra de las alternativas viales para los que circulan por Pino Suárez al sur y quieran ir hacia el túnel, podrán dar vuelta en Ocampo al oriente, posteriormente Garibaldi al sur y Constitución al poniente, para poder tomar los carriles habituales, a la altura del puente de la avenida Cuauhtémoc.

Estas acciones se realizan para evitar accidentes en dicha zona.

Se exhorta a los conductores a extremar las debidas precauciones, circular a velocidad moderada, tomar su tiempo y hacer caso a las indicaciones de los oficiales.

La Dirección de Tránsito de Monterrey mantendrá personal en esta zona durante este cierre vial.