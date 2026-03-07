Cerrarán Gonzalitos por trabajos de CFE este 7 de marzo

se exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona

Como parte de los trabajos de intercalado de postes de concreto que realizará la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Gobierno de Monterrey informó que este sábado se aplicará un cierre temporal en la lateral de la avenida Gonzalitos.

La restricción se llevará a cabo en el tramo ubicado entre Paseo de los Leones y la calle Francisco Fernández Treviño, en el sentido de norte a sur.

Cierre será durante la mañana del 7 de marzo

De acuerdo con la información oficial, el cierre está programado para el 7 de marzo y permanecerá vigente de las 8:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía.

El objetivo de la medida es permitir que el personal técnico de la CFE pueda realizar las maniobras de instalación y adecuación de la infraestructura eléctrica de manera segura.

Recomiendan utilizar rutas alternas

Ante esta situación, las autoridades municipales pidieron a los automovilistas tomar vías alternas para evitar contratiempos durante el cierre.

Entre las opciones disponibles se encuentran el carril reversible de poniente a oriente, así como las avenidas Enrique C. Livas, Terranova y Distrito B-4, que permiten reincorporarse posteriormente a la avenida Gonzalitos.

Asimismo, se exhortó a la ciudadanía a planificar con anticipación sus traslados y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará presente en la zona.

Municipio pide comprensión a la ciudadanía

El Gobierno de Monterrey agradeció la comprensión de la población ante las molestias que puedan generarse por estas labores, las cuales forman parte de acciones para mejorar la infraestructura eléctrica en la ciudad.