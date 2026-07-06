Cerrarán Fan Festival™ al llegar al aforo; habilitan más lugares

En caso de no lograr el acceso al Parque Fundidora, las autoridades invitaron a la población a trasladarse a los nuevos puntos de transmisión

Con el objetivo de salvaguardar la integridad de los aficionados y mantener el orden público durante el FIFA Fan Festival™, las autoridades estatales de Nuevo León recordaron que el acceso al Parque Fundidora se cerrará por límite de aforo del recinto.

Exhortaron a quienes planean apoyar a la Selección Mexicana en su partido contra Inglaterra a las 18:00 horas a programar su arribo con anticipación para evitar aglomeraciones.

“Por la seguridad de todos, preparen su día y lleguen con tiempo”, señalaron las autoridades a través de un comunicado oficial, haciendo un llamado a la ciudadanía para que anticipe su llegada y evite aglomeraciones o contratiempos de último momento.

Conscientes de la alta demanda y de que muchos fanáticos podrían quedar fuera del recinto, el Gobierno del Estado anunció que se han instalado opciones adicionales para que nadie se pierda el partido.

En caso de no lograr el acceso al Parque Fundidora antes de la hora del cierre, las autoridades invitaron a la población a trasladarse a los nuevos puntos de transmisión habilitados en la entidad.

Se abrieron nuevas pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos de Nuevo León como la Explanada del Museo de Historia Mexicana, en la explanada del Teatro de la Ciudad, el interior del Estadio NL (MFL), en el Parque Bicentenario en el Parque Niños Héroes y en los municipios del área metropolitana.

“En caso de no alcanzar, arránquense a las nuevas pantallas que hemos abierto para ustedes... ¡Ánimo!”, añadieron en su mensaje de apoyo a la afición.

Esta será la ubicación de las pantallas que transmitirán México vs Inglaterra

Parque Fundidora

FIFA Fan Festival

Parque del Agua

Parque Acero

Zona fut & kids (Zona Sopladores)

Centro

Explanada de los Héroes

Explanada Museo de Historia Mexicana

Macroplaza

Explanada del Teatro de la Ciudad

INDE

Interior del Estadio NL (MFL)

Estacionamiento Estadio NL (MFL)

Parque Bicentenario (Parque Niños Héroes)

Demás municipios