Cerrarán avenidas de Monterrey este viernes por recarpeteo

Para apoyar a los automovilistas que circulan por la zona, las autoridades informaron que se habilitarán desvíos en un horario de 11:00 p.m. a 5:30 a.m

Como parte de las acciones de mejoramiento vial en las principales arterias de la ciudad, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana informó que, a partir de la noche de este viernes, se implementarán cierres vehiculares nocturnos debido a trabajos de recarpeteo.

Las obras se llevarán a cabo en tramos clave de los carriles exprés y ordinarios, por lo que se exhorta a la ciudadanía a anticipar sus traslados.

Tramos afectados y horarios de los cierres

Las labores de mantenimiento vial se extenderán durante los próximos 10 días en los siguientes puntos:

De Av. Revolución a Av. Gonzalitos: Cierre total de carriles exprés y ordinarios en un horario de 7:30 p.m. a 6:00 a.m.

De Av. Revolución a Félix U. Gómez: Labores de recarpeteo en carriles ordinarios. Debido a esto, el paso vehicular quedará completamente restringido a la altura de la calle Rafael Ramírez.

Rutas alternas habilitadas

Para mitigar el impacto vial y apoyar a los automovilistas que circulan por la zona, las autoridades informaron que se habilitarán desvíos en un horario de 11:00 p.m. a 5:30 a.m. a través de las siguientes vías:

Calles laterales frente a la Escuela Normal Miguel F. Martínez.

Calle Rafael Ramírez.