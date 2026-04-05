Cerrarán avenida Eloy Cavazos por instalación de puente peatonal

La vialidad será cerrada desde la noche de este jueves hasta la mañana de este viernes; autoridades recomiendan rutas alternas para evitar congestionamientos

El municipio de Guadalupe informó que este jueves se cerrará la avenida Eloy Cavazos por la instalación de un puente peatonal que conectará el Parque Río La Silla con el Corredor Eloy Cavazos.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano municipal, la vialidad se cerrará a partir de las 22:00 horas del jueves y se prevé su reapertura alrededor de las 10:00 horas del viernes.

La dependencia detalló que los cierres se realizarán durante la noche y madrugada de Jueves y Viernes Santo en los siguientes puntos:

Puente elevado de avenida Eloy Cavazos, en sentido de poniente a oriente.

Avenida Eloy Cavazos, en el tramo de Bosques de la Pastora a Bosques de la Loma, en ambos sentidos.

Avenida Eloy Cavazos, a la altura del Instituto Tecnológico de Nuevo León, en sentido oriente a poniente.

Cruce de avenida Eloy Cavazos y avenida Tolteca, en sentido oriente a poniente.

Cruce de avenida Pablo Livas y avenida Tolteca, en sentido oriente a poniente.

Avenida Las Torres, a la altura del acceso al Estadio BBVA, en ambos sentidos.

Para quienes se dirigen hacia el poniente, se recomienda utilizar la avenida Tolteca al norte y avenida Las Torres, así como la avenida Lázaro Cárdenas al norte y avenida Las Torres.

En tanto, para los conductores que circulan hacia el oriente, las opciones son avenida Las Américas al norte y Las Torres; avenida Tolteca al sur y Pablo Livas o Eloy Cavazos; avenida Lázaro Cárdenas al sur y Pablo Livas o Eloy Cavazos; además de la calle José Peón Contreras.