Cero tolerancia a quien ensucie Río Santa Catarina: Samuel García

Durante la Brigada de Limpieza número 12 en el Río Santa Catarina, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que habrá cero tolerancia contra quienes arrojen basura en el cauce.

Previo al inicio de la actividad, el mandatario estatal destacó que solicitará a la División Ambiental y a las autoridades correspondientes ser más estrictos y aplicar arrestos a quienes sean sorprendidos contaminando el río.

"Hemos sido tolerantes, pero quiero mandar un mensaje: la División Ambiental, que es Fuerza Civil, Secretaría de Medio Ambiente, Procuraduría Ambiental y todas las unidades con facultades, ya vamos a empezar a hacer arrestos a quien veamos tirando cualquier basura. A partir de hoy, sin miramientos, al que vean tirando basura es arresto administrativo de tres días", dijo Samuel García.

Además señaló que las personas en situación vulnerable que utilizan la zona para dormir serán trasladadas a albergues, ya que permanecer en el cauce representa un riesgo para su seguridad.

Aunado a esto, anunció la ampliación del programa de voluntariado Leones en Acción y la expansión de las brigadas de limpieza a otros ríos del estado, como Pesquería, Ramos y El Blanquillo.

Por su parte, el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, agradeció la colaboración de ocho empresas, así como de universidades como el Tec de Monterrey, la UANL y la Prepa Militarizada, además de la participación de la ciudadanía.

Hasta el momento, las brigadas han recolectado 30 mil 190 kilos de basura y retirado 354 llantas de los cauces de San Pedro, Santa Catarina, Monterrey y Guadalupe.