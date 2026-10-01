CEO Panem rechaza ser artífice de trampas antiosos en San Pedro

A lo largo de su mensaje, se mencionó que aparentemente su video pudo ser malinterpretado, debido a que no expresó sus ideas con 'claridad'

Ante la polémica vivida por las "trampas antiosos" en la colonia Olinalá del municipio de San Pedro Garza García, el director general de Panem negó ser artífice de la iniciativa.

De acuerdo con un comunicado compartido en redes sociales, Michael Alexander Zenkl Galaz, quien es director general de dicha panadería, reveló que conocía la iniciativa y su funcionamiento, pero negó formar parte de la decisión de implementarla.

"Como residente de la colonia, sí conocía la iniciativa y había recibido, al igual que otros vecinos, una explicación sobre su funcionamiento. Conocer una iniciativa o tener una opinión sobre ella es distinto a haber participado en su diseño, aprobación o implementación. No formo parte de la Mesa Directiva ni tengo facultades de decisión dentro de ella".

La medida consistía en instalar tablas con clavos en las viviendas de la zona residencial con el objetivo de ahuyentar a los osos, siendo un riesgo tanto para los residentes como para sus mascotas.

A lo largo de su mensaje, se mencionó que aparentemente su video pudo ser malinterpretado, debido a que no expresó sus ideas con "claridad".

"Sin embargo, después de publicarlo y verlo nuevamente, consideré que la forma en que expliqué mi conocimiento de la iniciativa pudo generar una impresión→ equivocada sobre mi participación en ella, y que no había expresado mis ideas con la claridad y precisión que un tema como este requería".

Sin embargo, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León intervinieron con una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), debido a que la instalación de aproximadamente 40 artefactos podría interpretarse como crueldad animal por el sufrimiento que causan en los ejemplares de oso negro que se mantienen por la entidad.