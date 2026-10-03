Centros comunitarios sumaron 70,000 nuevos usuarios: Arratia

El titular de Inclusión señaló que estos espacios buscan ofrecer oportunidades de aprendizaje, capacitación y desarrollo para personas de todas las edades

Con 70,000 nuevas personas inscritas en sus actividades durante el trimestre agosto-octubre, la red de 51 Centros Comunitarios de Nuevo León concluyó su periodo de actividades, informó el Secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia.

Durante el macrocierre realizado en el Centro Comunitario San Bernabé, en Monterrey, el funcionario destacó la participación registrada en los más de 300 talleres gratuitos que ofrece la dependencia, tanto de manera presencial como en línea.

Ante más de 1,000 asistentes, Arratia señaló que estos espacios buscan ofrecer oportunidades de aprendizaje, capacitación y desarrollo para personas de todas las edades, además de funcionar como puntos de encuentro para las comunidades.

“Tenemos toda una red de Centros Comunitarios para que las familias la aprovechen, pero el espacio físico es solo una parte de lo que representan. “Detrás de cada centro hay personas que dedican su tiempo y su pasión a compartir conocimientos, y también personas que llegan buscando aprender algo nuevo, crecer y desarrollarse”, expresó.

El secretario afirmó que, desde que asumió la titularidad de la dependencia, ha realizado recorridos constantes por estos espacios, con visitas de hasta tres veces por semana para conocer sus actividades y necesidades.

“No basta con hacer infraestructura; hay que vivirla y aprovecharla de la mejor manera. Queremos que las familias hagan suyos estos espacios, que encuentren aquí oportunidades y que los Centros Comunitarios sean verdaderos puntos de encuentro para cada comunidad”, indicó.

Como parte de la expansión de esta red, Arratia informó que durante su gestión se han inaugurado cinco Centros Comunitarios en los municipios de Allende, Cadereyta, Aramberri, General Zaragoza y Juárez.

Además, señaló que la Secretaría de Igualdad e Inclusión prepara la apertura de nuevos espacios en Villaldama, García y Guadalupe, con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios comunitarios en el estado.

La oferta de talleres incluye actividades de capacitación para el autoempleo, deporte, salud, desarrollo personal, artes y oficios.

Entre las opciones disponibles se encuentran repostería, confección, carpintería, electricidad, serigrafía, soldadura, karate, yoga, basquetbol, tejido, asesoría nutricional y atención psicológica.

Durante el evento en San Bernabé, los participantes presentaron los resultados de las actividades desarrolladas a lo largo del trimestre, que concluyó con más de 300 talleres.

Arratia sostuvo que la estrategia de la dependencia busca mejorar la calidad de vida de la población mediante el aprovechamiento de la infraestructura comunitaria y el acceso a actividades gratuitas.

El próximo lunes 5 de octubre comenzará el último trimestre del año en los Centros Comunitarios, por lo que la Secretaría de Igualdad e Inclusión invitó a las familias de Nuevo León a acercarse a sus instalaciones para conocer la oferta de talleres y servicios disponibles.