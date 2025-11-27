Centro para atención autista beneficiará a 300 familias: Nava

El centro ofrecerá terapias multidisciplinarias, incluyendo psicología, lenguaje y habilidades sociales, con el fin de mejorar la calidad de vida de los menores

El municipio de Santa Catarina anunció que construirá un Centro de Atención al Autismo, el cual, se estima, beneficiará a más de 300 familias con hijos que están en el espectro.

Este centro ofrecerá terapias multidisciplinarias, incluyendo psicología, lenguaje y habilidades sociales, esto con el fin de mejorar la calidad de vida de los menores.

Al respecto, el alcalde, Jesús Nava Rivera, destacó el compromiso de su administración de proporcionar atención personalizada y adaptada a las necesidades de cada niño.

Con la nueva infraestructura, se ampliarán los servicios y la capacidad de atención, superando las limitaciones actuales del Centro de Regulación Integral (CRI).

Además de las mencionadas terapias, se continuarán ofreciendo talleres como Almas Creativas, que fomentan la independencia y estimulan las capacidades cognitivas de los niños.

Este proyecto es fundamental para la comunidad, asegurando un desarrollo integral para los menores con autismo, un sector de la población que históricamente ha sido olvidado por las administraciones.