Centro de Bienestar Animal en Santa Catarina seguirá operando

El alcalde de Santa Catarina informó que el centro de bienestar animal continuará operando con normalidad, luego de que se descartaran las acusaciones de maltrato animal difundidas recientemente en redes sociales.

De acuerdo con el edil, las imágenes que circularon en plataformas digitales, y que generaron una denuncia pública por presunto maltrato, no corresponden a la realidad del centro.

“Todo lo que circuló en Facebook es totalmente falso, es totalmente un montaje, son fotografías falsas, muy indignantes por cierto, inaceptables, por supuesto, pero no es la realidad”, dijo Jesús Nava, alcalde de Santa Catarina.

Además, explicó que la procuraduría ambiental del estado realizó ya dos inspecciones exhaustivas en las instalaciones, sin encontrar indicios de negligencia o maltrato hacia los animales.

“No es la realidad de este centro de bienestar y tan es así que ya dos veces vino la autoridad correspondiente estatal y lo constató, no hay 70 perritos muertos, no hay maltrato ambiental”, declaró el alcalde.

Asimismo, destacó que el municipio ha entregado 34 perros al Gobierno del Estado, todos en buenas condiciones de salud y listos para entrar en un proceso de adopción responsable y reiteró que el municipio prioriza el bienestar animal.

“34 perritos ya fueron dados en adopción porque están en buen estado cuando llegaron de la calle, cuando llegaron con un sinfín de enfermedades y vamos a seguir apoyando el bienestar animal”, explicó el edil.

Por otro lado, los animales que aún permanecen en el centro están recibiendo atención médica altamente especializada y rehabilitación, ya que fueron rescatados en situación de calle o abandono.

“Es un compromiso que tiene Santa Catarina con la ciudadanía y con el bienestar animal”, agregó.

El municipio de Santa Catarina cuenta con programas para impulsar el bienestar de los animales, como brigadas de atención veterinaria, promoción de adopción, unidades móviles caninas, brigadas de esterilización, el programa VET HOME y tiene a disposición el centro de bienestar animal que cuenta con un horario de 8 am a 5 de la tarde.