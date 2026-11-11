Centro de Atención al Autismo en Santa Catarina avanza 40%

La construcción de este centro forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal que encabeza Jesús Nava Rivera

Con un avance del 40 por ciento, continúa la construcción del Centro de Atención al Autismo en Santa Catarina, proyecto que busca ofrecer un espacio especializado para atender las necesidades de niñas, niños y jóvenes dentro del espectro autista.

Paola García Ives supervisa los trabajos del centro

Como parte del seguimiento a esta obra, la Presidenta del DIF municipal, Paola García Ives, acudió a supervisar los trabajos, acompañada por personal de la Secretaría de Obras Públicas y jóvenes con autismo que próximamente podrán hacer uso de estas instalaciones.

Durante el recorrido, destacó la importancia de contar con un lugar diseñado para brindar atención integral, así como herramientas que favorezcan el desarrollo y la calidad de vida de los usuarios y sus familias.

"El Centro va tomando forma, estamos muy felices por el gran avance que tiene. Dentro de poco, nuestros niños y jóvenes con autismo y sus familias tendrán un espacio único para ellos, donde recibirán la atención integral que tanto merecen", expresó.

Realizan vaciado de columnas y cerramientos

En cuanto al desarrollo de la obra, actualmente se trabaja en el vaciado de columnas y cerramientos, procesos que permitirán consolidar la estructura del edificio y dar paso a las siguientes etapas de construcción.

Señaló que el inmueble contará con instalaciones adecuadas y servicios especializados para contribuir al aprendizaje, desarrollo y bienestar de quienes acudan a recibir atención.

La construcción de este centro forma parte de las acciones impulsadas por la administración municipal que encabeza Jesús Nava Rivera, con el propósito de ampliar los espacios de atención para personas con autismo y brindar alternativas de apoyo a sus familias en Santa Catarina.