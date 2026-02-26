Central de Autobuses no refuerza primeros auxilios

En temas de seguridad, existen señaléticas de mangueras y extinguidores, aunque en algunos, ni siquiera están presente estas herramientas

En dos días seguidos, la Central de Autobuses fue el escenario donde dos personas perdieron la vida tras presentar malestar y desvanecerse.

En ambos casos apesar de haber hecho saber ese malestar, no recibieron atención médica inmediata y una vez que llegó la ayuda, ya no presentaron signos vitales.

Tras lo sucedido, la Central no ha realizado un reforzamiento para este tipo de casos, ya que en un recorrido hecho por Info7 se pudo constatar que sigue sin contar con kits de primeros auxilios, algún paramédico, contando solamente con dos guardias de seguridad en las salas de espera de la Terminal.

Así mismo en temas de seguridad, existen señaléticas de mangueras y extinguidores, aunque en algunos, ni siquiera están presente estas herramientas.

Esta falta de reforzamiento es preocupante por qué ya existe precedentes en donde la falta de atención inmediata se ha cobrado la vida de dos personas en la Central de Autobuses.