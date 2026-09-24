CENDI ampliarán pruebas de plomo entre menores de Nuevo León

La diputada planteó que en esta nueva etapa no sólo intervenga la Secretaría de Salud, sino también la Secretaría de Medio Ambiente

El plomo no desapareció de la sangre de los 83 niños de los CENDI que presentaron los niveles más elevados en un primer tamizaje, por lo que los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) ampliarán las pruebas a más menores y buscarán, junto con autoridades de Salud y Medio Ambiente, identificar las posibles fuentes de exposición, informó la diputada , Lupita Rodríguez Martínez.

Durante la comparecencia del secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, ante el Congreso de Nuevo León, la diputada del Partido del Trabajo pidió que la dependencia ambiental participe en el nuevo estudio para investigar el origen de la contaminación por plomo.

“Recordó los resultados de mil 239 pruebas de tamizaje de plomo en niñas y niños de uno a seis años, practicadas por los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) del Frente Popular “Tierra y Libertad”, con el apoyo de la Secretaría de Salud y TecSalud, donde se detectó la presencia de plomo en sangre en 329 menores y 83 casos con niveles superiores a 5 miligramos por decilitro de sangre”, informó la legisladora.

Plomo permanece en la sangre de los menores

El Congreso de Nuevo León también confirmó este miércoles que la afectación a menores de los CENDI fue uno de los cuestionamientos planteados al funcionario durante su comparecencia.

Rodríguez señaló que, después de un año de seguimiento médico a los 83 menores con los indicadores más altos, los niveles de plomo disminuyeron, pero en ninguno de los casos desapareció completamente el metal de la sangre.

Ante ello, los CENDI se preparan para realizar una nueva ronda de tamizajes entre niños, con el objetivo de ampliar la detección y conocer la evolución del problema.

Buscarán identificar las fuentes de exposición

La diputada planteó que en esta nueva etapa no sólo intervenga la Secretaría de Salud, sino también la Secretaría de Medio Ambiente, debido a la necesidad de investigar las posibles fuentes de exposición.

De acuerdo con Rodríguez, la georreferenciación de los CENDI muestra que la mayoría se localiza en zonas con actividad industrial que podría emitir plomo, aunque reconoció que existen otras posibles fuentes de exposición, entre ellas dulces, juguetes o prendas de vestir.