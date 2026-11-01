Cempasúchil llena de color la avenida Venustiano Carranza

Regiomontanos compran flores para adornar tumbas y altares por el Día de Muertos; comerciantes esperan un repunte en las ventas durante el fin de semana

A dos días de la celebración del Día de Muertos, ciudadanos acudieron a comprar flores de cempasúchil para llevarlas a susseres queridos en los panteones.

La avenida Venustiano Carranza luce teñida de naranja ante la presencia de vendedores que ofrecen esta flor, una de lasmás tradicionales para adornar las tumbas y altares durante estas fechas.

Comerciantes señalaron que han registrado una buena respuesta por parte de los compradores, quienes también buscan lallamada flor de León, de tonalidad roja y apariencia similar al cempasúchil.

Los vendedores esperan que las ventas incrementen durante este fin de semana, conforme más familias acudan a lospanteones para recordar a sus difuntos.