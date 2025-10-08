Celebrarán Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables

En Nuevo León, esta se realizará en conjunto con el gobierno de Guadalupe, donde se ofrecerán más de 700 vacantes en 50 empresas

Buscando acercas oportunidades laborales a los sectores más desprotegidos de la población, el Servicio Nacional del Empleo, en conjunto con la Secretaría del Trabajo, celebrarán la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables.

En Nuevo León, esta se realizará en conjunto con el gobierno de Guadalupe, donde se ofrecerán más de 700 vacantes para 50 empresas que buscan fomentar la inclusión social dentro de su estructura.

Esta tendrá lugar el miércoles 8 de octubre en el estacionamiento de un supermercado ubicado en la colonia La Huerta, del citado municipio, en horario de 10:00 a 15:00 horas.

Esta feria se realiza en los 32 estados de la República y tiene como objetivo combatir las barreras que enfrentan varios sectores de la población, que buscan integrarse a la fuerza laboral.

También estarán presentes con sus servicios, atención y gestoría organismos como: ICET, Servicio Estatal de Empleo, ICET, Escuela de Artes y Oficios de Guadalupe, ACNUR, FINABIEN, Jóvenes Construyendo el Futuro, Abriendo Espacios, OIM, Bolsa de Trabajo Municipal de Guadalupe, IEPAM y el IMSS.