Celebrarán el Día del Patrimonio en 38 municipios

El programa contempla recorridos, homenajes, actividades interactivas y eventos organizados por asociaciones, colectivos, museos

La fiesta de la identidad nuevoleonesa está de regreso: este domingo 1 de marzo se llevará a cabo la 13ª edición del Día del Patrimonio de Nuevo León, con más de 100 actividades, distribuidas en más de 38 municipios del estado.

Desde su primera edición en 2014, esta celebración ciudadana ha reunido a miles de personas en torno a la historia, la cultura y la riqueza natural de la entidad.

En 2016, el Congreso local la reconoció como fecha oficial del calendario cívico estatal, consolidándola como uno de los eventos culturales más relevantes en la región.

El programa contempla recorridos, homenajes, actividades interactivas y eventos organizados por asociaciones, colectivos, museos, universidades y entidades gubernamentales.

Sergio Rodríguez González, coordinador general del Consejo Organizador, destacó que el Día del Patrimonio representa una oportunidad para redescubrir la identidad del estado y valorar su legado histórico y cultural, a través de un esfuerzo conjunto de instituciones y ciudadanía.

“El Día del Patrimonio es una oportunidad única para redescubrir quiénes somos, valorar nuestra historia y disfrutar del legado que nos rodea. Es un esfuerzo conjunto de muchas personas e instituciones que buscan acercar la cultura a toda la ciudadanía”, expresó Rodríguez.

La agenda completa puede consultarse en www.patrimoniodenuevoleon.org, donde las actividades están organizadas por circuitos geográficos dentro y fuera del área metropolitana, con opciones presenciales y virtuales.

Algunos eventos

El Día del Patrimonio de Nuevo León invita así a las familias a participar y redescubrir la historia y la identidad que distinguen al estado.

Actividades en LABNL

Por su parte, LABNL suma a la conmemoración con actividades sin costo de 11:00 a 14:00 horas, dirigidas a todo público.

La secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, señaló que esta fecha busca propiciar un acercamiento innovador e interactivo al patrimonio de la entidad, mediante iniciativas desarrolladas junto a las Comunidades LABNL.

Homenaje musical en La Milarca

En el marco de esta conmemoración, se celebrará un homenaje a tres trayectorias que han impulsado y difundido el patrimonio musical de Nuevo León: Marilú Treviño Martínez, Luisa Fernanda Patrón Pérez y Dolores Martínez.

La cita es el domingo 1 de marzo a las 9:45 horas en La Milarca.

Recorrido con la historia

Como parte de las actividades, de 9:00 a 10:00 horas se realizará un recorrido por espacios histórico-culturales y áreas de producción de cerveza del edificio Fundadores de la antigua Cervecería Cuauhtémoc, ubicado en avenida Alfonso Reyes Norte 2202, colonia Bella Vista.