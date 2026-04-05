Celebrará Samuel García gira de trabajo en Japón y Corea

Con la mirada puesta en el crecimiento económico y la vitrina global que representa la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, emprende una gira estratégica por Asia.
El mandatario visitará Japón y Corea del Sur con una agenda diseñada para atraer inversiones y consolidar al estado como el epicentro del fútbol mundial en 2026.
Una agenda de alto impacto económico
La gira, que se extenderá durante una semana, tiene como prioridad fortalecer los lazos con gigantes industriales que ya operan en la entidad. El Gobierno estatal busca incentivar expansiones y nuevos proyectos de inversión mediante reuniones directas con CEOs de corporaciones de clase mundial.
Japón (domingo a martes) Encuentros enfocados en sectores tecnológicos y de manufactura avanzada.
Corea del Sur (miércoles a domingo): Seguimiento a inversiones clave y convenios de colaboración.
Se mantendrán diálogos con empresas emblemáticas como Yasaki, Kia, Hyundai, Panasonic y Kawasaki, reafirmando la confianza de los capitales asiáticos en el mercado regiomontano.
El Mundial 2026: El puente entre Monterrey y Asia
Más allá de los negocios, Nuevo León se posiciona como un destino turístico y deportivo de primer nivel. La gira sirve como plataforma de promoción para Monterrey, ciudad que recibirá a las selecciones de ambos países durante la fase de grupos del Mundial.
"Buscamos proyectar al estado ante el mundo y fortalecer su desarrollo económico, utilizando el Mundial 2026 como una plataforma de internacionalización sin precedentes", destacó la administración estatal.