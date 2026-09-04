Celebrará Monterrey sus 430 años con una kermés histórica

En este evento se busca ofrecer un espacio abierto y familiar en el que los asistentes puedan conocer y disfrutar la historia de Monterrey y la región noreste

Monterrey se prepara para celebrar en grande sus 430 años de fundación con una kermés que busca reunir a las familias y, al mismo tiempo, acercarlas a la historia y las tradiciones de la ciudad y del noreste de México.

La Secretaría de Turismo, en conjunto con la Asociación de Cronistas de Nuevo León y Soy Norestense, convocó a formar parte de esta celebración, que se realizará el próximo 20 de septiembre, justo en la fecha en que se conmemora la fundación de Monterrey.

El festejo tendrá como escenario la terraza del Casino Monterrey, ubicada sobre la calle Zuazua, a un costado de la Catedral Metropolitana, y se llevará a cabo en un horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde.

La intención es ofrecer un espacio abierto y familiar en el que los asistentes puedan conocer y disfrutar la historia no solamente de Monterrey y Nuevo León, sino también de los distintos municipios y regiones que conforman el noreste del país.

Durante la jornada habrá más de 25 stand con productos representativos de diferentes municipios, además de comida, música en vivo, conversatorios y actividades para niñas y niños.

Uno de los atractivos será la posibilidad de participar en visitas guiadas a la Catedral de Monterrey, lo que permitirá a los asistentes conocer más sobre uno de los edificios históricos más emblemáticos de la ciudad.

El boleto tendrá un costo de 180 pesos y puede adquirirse a través de Eventbrite.com.

La entrada incluye degustaciones y la participación en rifas, además de las distintas actividades programadas durante el evento.