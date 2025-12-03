Celebrará García 50 shows y posadas por temporada navideña

Desde el 1 hasta el 19 de diciembre, más de 20 ubicaciones en 17 colonias de todo el municipio disfrutarán de más de 50 shows navideños

Aunque solo van unos días de diciembre, el municipio García inició el programa "Navidad de Mi Gente Bonita", una festividad que promete alegría y convivencia familiar para todos.

Desde el 1 hasta el 19 de diciembre, más de 20 ubicaciones en 17 colonias disfrutarán de más de 50 shows navideños, incluyendo presentaciones de Los Manitos, Frozen, y el Show del Grinch.

Además, buscando llevar un poco de las fiestas decembrinas a todo el municipio, la administración del alcalde, Manuel Guerra, llevará a cabo tres desfiles navideños los días 7, 8 y 9 de diciembre, llenos de color y música.

La explanada de la presidencia Municipal albergará un circo navideño gratuito, con sorpresas y un espacio para fotos con Santa Claus.

Por otro lado, las primeras posadas comenzaron en Portal de Lincoln y Centro Cultural Las Lomas, donde cientos de familias disfrutaron de dulces y presentaciones artísticas.

La Navidad en García será una fiesta itinerante, recorriendo colonias y espacios públicos para que todas las familias vivan una temporada mágica y segura.