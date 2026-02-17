Celebrará Conarte una década de 'Noches de Museos'

La celebración arrancará este año con una velada especial que fusiona el diseño, la danza y la música en un entorno cargado de color.

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (CONARTE) se viste de fiesta para conmemorar el décimo aniversario de uno de sus programas más emblemáticos: “Noches de Museos”.

La celebración arrancará este año con una velada especial que fusiona el diseño, la danza y la música en un entorno cargado de color.

La cita es este viernes 20 de febrero a las 19:00 horas en la Nave Generadores del Centro de las Artes (Parque Fundidora). Esta edición gira en torno a la exposición “El Color Que Nos Inspira” de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada.

La jornada ofrecerá una experiencia multidisciplinaria diseñada para despedir esta exitosa muestra.

El evento iniciará con una guía a cargo de Eliud Nava, responsable del acompañamiento curatorial, quien desmenuzará el proceso creativo y la estética audaz de la artista española.

La noche culminará con un performance sonoro y danza improvisada, resultado de la colaboración entre la artista sonora Umanah y el laboratorio Fugite.

DIEZ AÑOS ACERCANDO EL ARTE A LA COMUNIDAD

Nacido en 2016 por iniciativa de la Coordinación de Servicios Educativos de Conarte e inspirado en el modelo europeo de Berlín, este programa ha logrado reunir a más de 20,000 visitantes en su primera década de historia.

Para este año de aniversario, la Secretaría de Cultura adelantó que se tienen programadas diversas ediciones especiales tanto en el Centro de las Artes como en la Casa de la Cultura de Nuevo León.

Para más detalles, los interesados pueden consultar el sitio oficial conarte.org.mx o seguir las actualizaciones en redes sociales a través de @conartenl.

DETALLES DEL EVENTO

Fecha: Viernes 20 de febrero de 2026.

Horario: A partir de las 19:00 horas.

Lugar: Nave Generadores, Centro de las Artes (Interior del Parque Fundidora).

Costo: Entrada libre para todo público.

Colaboración: Evento organizado en conjunto con CEDIM – The School of Design.