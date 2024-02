Celebran santiaguenses trasvase de agua a La Boca

El trasvase que Agua y Drenaje efectúa desde las presas Cerro Prieto y El Cuchillo hasta La Boca fue celebrado por vecinos, comerciantes y el gobierno de Santiago, quienes pidieron que la medida sea permanente y que no sea aprovechada con fines electorales.

En entrevista para INFO7, el alcalde David de la Peña dijo que la inyección en el embalse es vista con optimismo por quienes dependen de la actividad económica en el icónico sitio.

“Me parece muy bien porque a nosotros siempre nos va a dar gusto ver nuestra presa llena, cada litro que llegue es para nosotros una esperanza de que los comerciantes, prestadores de servicios, y el turismo regrese a nuestra presa y nuestro municipio”, opinó.

Sin embargo, el alcalde agregó que espera que la inyección continúe después del periodo electoral.

“Espero que la llenen, que no sea únicamente por un tema electoral, espero que la llenen para poder mantener nuestra presa, ahora sí, en un buen estado para nuestro municipio”, expuso.

Y es que de la Peña enfatizó que acciones como la actual se pidieron previamente y no fueron escuchados.

“Me parece que lo debieron hacer desde hace dos años. Vimos y vivimos una etapa muy difícil durante dos años, obviamente se debió haber hecho antes”, dijo.

“Nosotros insistimos durante mucho tiempo que no le bajaran el agua a la presa La Boca, que no se malgastara y que no le extrajeran tanto, y pues por fin la Comisión Nacional del Agua escuchó nuestras voces”, reiteró.

Por su parte, César Flores, presidente de vecinos de la presa La Boca, calificó de inteligente la decisión del gobierno estatal de nutrir el embalse.

Las más de 200 familias que viven en las inmediaciones, dijo, ven poco a poco como regresa la actividad a la zona.

“Se ve incrementando, todavía le falta más llenado para poder navegar más adecuadamente y poder practicar los deportes que antes se practicaban como el canotaje, pesca y ski”, dijo el habitante de la zona.

Comentarios