Celebran misa y lavatorio de pies en la Catedral de Monterrey

Fieles católicos acudieron a la Catedral Metropolitana para ser parte de esta significativa celebración encabezada por el arzobispo Rogelio Cabrera López

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Como parte de las actividades del Jueves Santo, múltiples regiomontanos se dieron cita en la Catedral de Monterrey, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, para vivir la misa del día y representación del lavatorio de pies.

Cientos de fieles católicos abarrotaron la Catedral Metropolitana para ser parte de esta significativa celebración encabezada por el arzobispo Rogelio Cabrera López, en la que se conmemora la institución de dos sacramentos fundamentales para la Iglesia: la Eucaristía y el sacerdocio.

Durante la ceremonia, uno de los momentos más representativos fue el lavatorio de pies, acto que simboliza la humildad y el servicio de Jesús hacia sus discípulos, y que año con año congrega a la comunidad en un ambiente de recogimiento y fe.

Las conmemoraciones del Jueves Santo representan el corazón mismo de la vida cristiana, al recordar el amor, la entrega y el compromiso con los demás. A través de esta misa, se invita a los creyentes no solo a participar en la tradición, sino a adoptar en su vida diaria el ejemplo de servicio que Cristo mostró.

En medio de la vida cotidiana, este mensaje cobra relevancia al recordar que los pequeños actos de ayuda y entrega pueden marcar una diferencia significativa dentro de la comunidad.