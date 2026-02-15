Celebran Matrimonio Colectivo 2026 en Nuevo León

La ceremonia se desarrolló en un ambiente lleno de alegría, con familiares y amigos acompañando a las parejas que dieron el “sí”

En un ambiente festivo por el Día de San Valentín, el Gobierno estatal realizó el Matrimonio Colectivo 2026 en el Gimnasio Nuevo León Unido, donde alrededor de 2,500 parejas formalizaron su unión de manera gratuita, como parte del programa impulsado por el Gobierno de Nuevo León a través de la Secretaría General de Gobierno y la Dirección del Registro Civil.

Programa busca regularizar la situación jurídica de las parejas

El programa está dirigido tanto a parejas jóvenes como a aquellas que han vivido en unión libre durante años y desean regularizar su situación jurídica, brindando certeza legal y fortaleciendo el núcleo familiar. Con esta edición, suman ya cerca de cuatro mil matrimonios celebrados bajo esta modalidad durante la actual administración.

Samuel García comparte mensaje sobre el matrimonio

Durante el evento, el gobernador Samuel García compartió un mensaje cercano a los contrayentes, en el que reflexionó sobre el significado del matrimonio y la felicidad.

“No es comprensible venir al mundo a estar solos”.

El mandatario destacó la importancia de compartir la vida en pareja y en familia.

También aseguró que Nuevo León vive un buen momento y reiteró el respaldo de su administración a las nuevas familias.

“Como su amigo Samuel, les deseo un matrimonio pleno, un matrimonio lleno de bendiciones”.

Celebración reúne a familiares y amigos de los contrayentes

La ceremonia se desarrolló en un ambiente de celebración, con familiares y amigos acompañando a las parejas que dieron el “sí”, reafirmando el compromiso del estado de facilitar el acceso a los derechos civiles y apoyar a las familias nuevoleonesas.