Celebran Feria del Empleo para Grupos Vulnerables en Juárez

El evento se llevó a cabo con éxito, ofreciendo cientos de vacantes a la población con mayores dificultades para incorporarse al mercado formal

Una significativa afluencia de personas en búsqueda de oportunidades laborales se registró en el Centro Comercial Paseo Juárez, sede de la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025.

El evento, clave para la inclusión laboral, se llevó a cabo con éxito, ofreciendo cientos de vacantes a la población con mayores dificultades para incorporarse al mercado formal.

En representación del secretario del Trabajo, Federico Rojas Veloquio, el director del Servicio Estatal de Empleo, Luis Lauro Flores Sampogna, destacó la relevancia de la coordinación entre instituciones para materializar estos espacios de oportunidad.

“Esta feria va dirigida a grupos vulnerables: personas migrantes, personas con discapacidad, personas de la tercera edad,” enfatizó Flores Sampogna. Además, resaltó la positiva recepción de la iniciativa: “Esta es la octava feria de empleo que llevamos a cabo durante este año y hemos tenido muy buena respuesta por parte de los buscadores de empleo”.

El director detalló la oferta laboral disponible: “El día de hoy tenemos más de 700 vacantes de diversos tipos con el apoyo de 50 empresas y la presencia de organismos brindando sus servicios”.

Es importante mencionar que la Feria de Empleo se enmarca en una estrategia nacional. Durante el mes de octubre, el Gobierno Federal, en coordinación con las 32 entidades federativas, realiza la Feria Nacional de Empleo para los Grupos Vulnerables 2025 en toda la República, con el objetivo primordial de apoyar a la población desempleada que enfrenta barreras para obtener un empleo formal.

Para complementar la oferta laboral, diversos organismos brindaron servicios, atención y gestoría a los asistentes, incluyendo: ICET, Servicio Estatal de Empleo, Escuela de Artes y Oficios de Guadalupe, ACNUR, FINABIEN, Jóvenes Construyendo el Futuro, Abriendo Espacios, OIM, Bolsa de Trabajo Municipal de Guadalupe, IEPAM y el IMSS, reforzando el compromiso interinstitucional con la inserción laboral y el bienestar social.

Algunas de las empresas participantes fueron:

Youngshin Industry México S de RL de CV

Chamba ya.mx

Steris México

Afore Invercap

Seguritec

Coppel Guadalupe

Grupo Securitas México

BYDSA

Eléctrica Automotriz Omega

PCM Papel

El Ofertón de Cantú

IZZI

OXXO CEDIS

AAMSA

Porcelana Corona

TISAL

Kenworth de Monterrey

Mna de México

Plato Express

Farmacia Guadalajara

Amerifab Noreste

Del Sol

Leadec

Prowork

Smurfitwestrock

Shower Walls

FAGUSA

Cedis Smart

GRUMA

Cadrex de México

Empacadora Ramos

Tiendas Soriana San Roque

Consorcio Industrial Cadereyta S.A. de C.V.

DHL

Konect

Pollos la Cabaña

Suburbia Paseo Juárez

Servicios de Inspección y Retrabajo Valsir

Polaris

Espiga (Grupo Trimex)

PCM Corrugados

Langston Companies de Mexico

VIXOMEDIA

SEMEX

Cornestone

Carls Jr.

Winston Data

SKF