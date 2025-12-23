Celebran en Santiago el tradicional desfile navideño

El evento, organizado por el gobierno municipal y los comerciantes de Santiago, se convirtió en una verdadera fiesta con el desfile de carros alegóricos

Miles de familias se reunieron para disfrutar el tradicional desfile navideño, donde el presidente municipal, David de la Peña Marroquín, junto a su esposa, la presidenta del DIF, Olga Amalia Villalón, y sus hijos, encabezaron el evento desde un trineo cargado de juguetes, peluches, pelotas y muchas sorpresas, llenando de alegría a niñas, niños, jóvenes y adultos.

El evento, organizado por el gobierno municipal y los comerciantes de Santiago, se convirtió en una verdadera fiesta, reuniendo a más de 600 carros alegóricos.

Cada uno de ellos transformó el recorrido en un espectáculo único, con luces brillantes, decoraciones festivas y figuras emblemáticas de la Navidad, tales como la librería navideña, casitas navideñas y de jengibre, árboles de Navidad, piñatas; además de bochos, cuatrimotos, RZR, combis y tráileres adornados con luces y decoraciones alusivas.

Además, la presencia de la batucada navideña, las botargas de reno, mono de nieve y galleta de jengibre; así como de Santa Claus y El Grinch añadieron un toque especial a la celebración, alegrando tanto a pequeños como a grandes.

La ruta comenzó en la comunidad de Los Fierros y finalizó en el Camino a La Leona en La Villa. Durante todo el trayecto, las familias se congregaron para capturar recuerdos del evento, tomando fotografías y videos mientras los niños y niñas, disfrazados de duendes, Santa Claus o con suéteres y gorros navideños, se unían al ambiente festivo.

El apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, Protección Civil Santiago, y seis motos de Tránsito de Monterrey, quienes participaron con unidades decoradas y algunos elementos vestidos de Santa Claus, fue fundamental para asegurar el orden de los asistentes y garantizar el bienestar de la comunidad a lo largo del evento.

Al finalizar, el alcalde compartió a través de sus redes sociales el agradecimiento a los santiaguenses por su asistencia: "Aquí ya terminando en La Leona, muy contentos por toda la cantidad de gente que estuvo en las calles de Santiago disfrutando de este hermoso desfile. ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo!, expresó".