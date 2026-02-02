Celebran en Juárez el TamalFest 2026 con música y mucho sabor

Las familias podrán disfrutar también este domingo de una gran variedad de tamales tradicionales, acompañamientos y espectáculos musicales

El aroma a masa, hoja de maíz y guisos tradicionales inundó las calles del municipio de Juárez con el inicio de la segunda edición del #TamalFest2026.

La gran fiesta culinaria fue inaugurada por el alcalde Félix Arratia, quien dio el banderazo de salida a este evento que busca fortalecer el orgullo juarense y proyectar su riqueza gastronómica.

Festival gastronómico impulsa identidad y tradición en Juárez

El festival se ha consolidado rápidamente como una de las citas más importantes para las familias locales y visitantes de todo el estado, celebrando el platillo que da identidad a esta ciudad.

Durante la jornada inaugural, el alcalde destacó que este evento no solo es un festín para el paladar, sino un espacio de encuentro comunitario donde la música en vivo y las tradiciones forman parte central de la celebración.

Calle de los Tamales reúne gastronomía y música en vivo

La sede del evento fue la Calle de los Tamales (Arturo B. de la Garza), donde la entrada fue totalmente gratuita.

